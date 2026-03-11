Svuota l' appartamento e abbandona tutto in strada | segnalazione decisiva

A Genova, un uomo ha svuotato il suo appartamento e ha lasciato tutto in strada, attirando una segnalazione. La polizia ha ricevuto diverse chiamate da residenti che denunciavano l’abbandono di rifiuti in diverse zone della città. Le forze dell’ordine sono intervenute per verificare la situazione e raccogliere prove. La questione degli abbandoni di rifiuti continua a essere sotto stretta attenzione da parte delle autorità locali.

Ancora pugno duro, nel Comune di Genova, per gli incivili che abbandonano rifiuti in strada o in maniera non corretto. Parliamo di un tema molto sentito dai genovesi, che sta portando a una raffica di sanzioni nei quartieri da diverse settimane. Negli ultimi giorni, ancora multe tra San Martino, Cornigliano e lungomare Lombardo. Lunedì scorso un residente della zona ha segnalato l'abbandono di rifiuti in via San Martino, qualcuno, forse dopo aver svuotato un appartamento, stava scaricando rifiuti ingombranti vicino a un cassonetto dell'Amiu. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno colto sul fatto l'autore. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

