Nella località di Kerzers, a ovest di Berna in Svizzera, un autobus postale è stato incendiato, causando la morte di sei persone e il ferimento di altre cinque. Le forze dell’ordine hanno confermato il bilancio dei decessi e delle ferite. L’incidente ha attirato l’attenzione delle autorità locali e delle squadre di emergenza. La scena è stata sottoposta a sopralluogo per le verifiche del caso.

Un autobus postale ha preso fuoco nella località di Kerzers, a ovest di Berna in Svizzera. Il bilancio fornito dalle forze dell'ordine è di 6 morti e 5 feriti. La polizia cantonale di Friburgo ritiene che non si tratti di un atto terroristico. Le prime ricostruzioni parlano di una persona che si sarebbe volontariamente data fuoco all'interno del mezzo scatenando l'incendio. Le indagini e le verifiche sono ancora in corso.

© Lapresse.it - Svizzera, sei morti dopo che un autobus postale è stato incendiato a ovest di Berna

