Svizzera autobus in fiamme a Kerzers | 6 morti e 5 feriti

A Kerzers, in Svizzera, un autobus ha preso fuoco causando la morte di sei persone e il ferimento di altre cinque. Secondo le prime ricostruzioni, una persona si sarebbe data fuoco all’interno del veicolo. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell’incendio. I soccorsi sono intervenuti sul luogo per gestire l’emergenza.

Secondo le prime ricostruzioni una persona si sarebbe data fuoco all’interno del mezzo. Indagini in corso per chiarire la dinamica del rogo Un incendio divampato a bordo di un autobus ha causato la morte di sei persone e ferendone altre cinque nella località di Kerzers, nel Canton Friburgo, in Svizzera. Il rogo si è sviluppato nella serata di ieri e ha rapidamente avvolto il mezzo, provocando un bilancio drammatico tra i passeggeri presenti a bordo dell’autobus postale sulla tratta da Dudingen a Kerzers. Le autorità locali stanno lavorando per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Secondo quanto riferito dalla polizia cantonale, tra i feriti figura anche un soccorritore intervenuto sul posto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Le più vive e sentite condoglianze da parte dell’Italia alla Svizzera, al Canton Friburgo e alle famiglie delle vittime tragicamente scomparse nel grave incidente di ieri a Kerzers, unitamente agli auguri di pronta guarigione ai feriti. x.com