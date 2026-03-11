Svizzera autobus in fiamme | 6 morti e 5 feriti

Un autobus è andato a fuoco a Kerzers, vicino a Berna, causando la morte di sei persone e il ferimento di altre cinque. L’incendio si è verificato su un autopostale usato per il trasporto di passeggeri. Le autorità hanno confermato i dati sulle vittime e sui feriti, ma non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incendio. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Le fiamme che avvolgono la carcassa di lamiera dell'autobus in una palla di fuoco, le urla dei testimoni sotto shock. Sono le immagini che giungono dalla tragedia che nel tardo pomeriggio di martedì 10 marzo ha colpito il Canton Friburgo in Svizzera, dove il rogo di un autopostale - bus adibito al trasporto della posta e che consente l'accesso anche a passeggeri - ha provocato secondo la polizia almeno 6 morti e 5 feriti tra cui anche un soccorritore. Tre sono in condizioni critiche, mentre i media riportano testimonianze inquietanti - non ancora confermate dalle autorità - secondo cui a provocare l'incendio sarebbe stato un uomo che si è dato fuoco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

