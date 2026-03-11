svaligiate due abitazioni filmata la banda in fuga

Due abitazioni sono state svaligate nel centro di Umbertide e una banda è stata filmata mentre fuggiva. In via della Luna, due furti sono stati messi a segno, uno durante l’assenza dei proprietari di una casa a due piani. La polizia sta indagando sugli episodi e ha recuperato le immagini delle telecamere di sorveglianza.

UMBERTIDE Quattro abitazioni prese di mira dai ladri. Due i furti in via della Luna: nel primo caso il colpo si è verificato mentre i proprietari di una casa a due piani erano assenti. I ladri, verso sera, arrampicatisi lungo i tubi di una grondaia, dopo aver forzato una finestra sono penetrati nell’abitazione rubando qualche centinaio di euro. Sempre in via della Luna una seconda casa a due piani è stata visitata dai malvienti, stavolta mentre i proprietari stavano cenando al piano inferiore. E’ stato il cane ad accorgersi dei rumori che provenivano dal livello superiore e a mettere in fuga i malviventi abbaiando. Secondo alcuni testimoni si tratterebbe di un gruppo di ladri, composto da almeno tre individui, con evidenti doti acrobatiche (di cui uno con funzione di “palo“) i quali sarebbero stati filmati da alcuni residenti della zona. 🔗 Leggi su Lanazione.it

