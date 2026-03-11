Supreme x Playboy | la giacca bomber militare SS26

La collaborazione tra Supreme e Playboy per la collezione primavera estate 2026 presenta la nuova giacca bomber militare SS26, un capo che unisce lo stile streetwear con dettagli ispirati al mondo militare. La partnership vede il ritorno di un’icona nel settore, portando sul mercato un prodotto che combina elementi di moda urbana e influenze militari. La collezione sarà disponibile nei negozi e online a partire dalla prossima stagione.

La collaborazione tra Supreme e Playboy per la stagione primavera estate 2026 segna il ritorno di una partnership iconica nel mondo della moda streetwear. Il brand newyorkese ha confermato l'uscita di capi esclusivi prodotti in collaborazione con Alpha Industries, puntando su qualità militare e design funzionale. La collezione include una giacca bomber imbottita e accessori specifici, con un lancio previsto a breve termine sugli store ufficiali. L'evento si colloca in un momento cruciale per il settore tessile italiano, dove il Made in Italy deve confrontarsi con le dinamiche globali del lusso e dello streetwear. Mentre Supreme pesca nel proprio archivio storico, l'industria italiana osserva come questi trend internazionali influenzino i consumi locali e le strategie produttive nazionali.