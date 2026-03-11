Supplenze docenti 2026 interpelli per la sostituzione di colleghi assenti

Per l'anno scolastico 202526, le supplenze per i docenti saranno gestite attraverso interpelli, come stabilito dall'OM n. 882024. La procedura verrà attivata quando le graduatorie non avranno più candidati disponibili ad accettare incarichi di sostituzione. Questa modalità sarà adottata ogni volta che le graduatorie esauriranno le liste di aspiranti.

Supplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n. 882024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l'incarico proposto. L'interpello è diramato a livello nazionale tramite gli Uffici Scolastici.

Contenuti utili per approfondire Supplenze docenti

