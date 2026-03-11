Suolo pubblico riservato | A chi dà il salario minimo

Il Comune ha stabilito che lo spazio pubblico può essere assegnato solo alle imprese che presentano contratti di lavoro regolari e rispettano il salario minimo previsto. La decisione riguarda l’utilizzo di aree pubbliche e mira a verificare la conformità delle imprese alle normative sul lavoro. La misura si applica a tutte le attività che richiedono l’occupazione di suolo pubblico.

Lo spazio pubblico va concesso solo alle imprese che dimostrano al Comune di avere contratti regolari e il livello retributivo dei dipendenti. Lo chiede una mozione di Fondamenta-Avi, ala sinistra della coalizione di maggioranza, che verrà discussa domani in consiglio comunale. Viene chiesto che "il suolo pubblico sia collegato all’applicazione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative attinenti l’attività svolta e al rispetto del salario minimo". Secondo i proponenti i contratti collettivi devono essere applicati scegliendo quelli coerenti con l’attività svolta, come previsto dal codice degli appalti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Suolo pubblico riservato: "A chi dà il salario minimo" Articoli correlati Salario minimo nei bandi pubblici a Polignano: più punti a chi paga i lavoratori almeno 9 euro all'oraLe aziende che applicheranno la paga di almeno 9 euro all'ora, ai dipendenti impegnati nei cantieri di lavori pubblici, avranno maggiori possibilità... Leggi anche: Campania: Sarracino, 'da Fico proposta concreta su salario minimo' Aggiornamenti e contenuti dedicati a Suolo pubblico Temi più discussi: Suolo pubblico riservato: A chi dà il salario minimo; Occupazioni abusive di suolo pubblico in centro storico, Polizia Locale eleva multe per 240mila euro; Terra dei Fuochi, accordo per raccolta rifiuti abbandonati: la firma a Caivano; Marciapiedi infestati dai bisogni dei cani: così non va. Occupazione suolo pubblico: niente silenzio-assenso e regolamento comunale decisivoLa giurisprudenza amministrativa conferma che il contrasto con il regolamento comunale legittima il diniego e che l’occupazione di suolo pubblico richiede una concessione espressa, con esclusione del ... ediltecnico.it Cup, addio all’esenzione. Arriva lo sconto del 25%. Dopo 7 anni le imprese torneranno a pagare pubblicità e occupazione del suoloMACERATA Addio all'esenzione totale del Cup, canone unico patrimoniale, conosciuto anche come la tassa occupazione suolo pubblico. Il Comune ... msn.com A Orbetello si chiude con un nuovo pronunciamento favorevole al Comune la vicenda nata dopo le polemiche per il 25 aprile 2025. Il Ministero dell’Interno ha ritenuto inammissibile il ricorso presentato dall’Anpi contro il diniego all’uso di suolo pubblico e strutt - facebook.com facebook Avviso modifica alla viabilità (Ord. n. 67/2026) Occupazione suolo pubblico in C.so Trieste News completa al link comune.marino.rm.it/novita/avvisi/… x.com