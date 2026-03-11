Durante la puntata di ieri di E’ sempre mezzogiorno, Antonella Clerici ha parlato di un episodio avvenuto in studio, coinvolgendo una chef presente tra gli ospiti. La conduttrice ha anche menzionato una lettera che ha ricevuto dal Presidente della Repubblica. La Clerici ha condiviso pubblicamente questi dettagli senza fornire ulteriori spiegazioni o commenti.

Nella puntata di 10 marzo di E’ sempre mezzogiorno, in onda su Rai 1, Antonella Clerici ha condiviso in diretta un episodio legato a una chef presente in studio e a una lettera ricevuta dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il racconto è stato accompagnato da un aneddoto personale che riguarda la figlia della conduttrice, Maelle. Durante il programma, Clerici ha spiegato che una delle cuoche presenti aveva inviato una copia del proprio libro al Capo dello Stato. Un gesto che, secondo quanto raccontato in trasmissione, ha avuto un seguito inatteso. Il gesto della chef e la risposta del Quirinale. Durante la trasmissione, Clerici ha spiegato che una delle cuoche del programma aveva inviato una copia del proprio libro al Capo dello Stato. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Sul telefono di mia figlia”. Antonella Clerici lo dice a tutti: cosa ha visto

Articoli correlati

“Mia figlia Maelle voleva presentarvelo”. Annuncio dolcissimo di Antonella Clerici: lo ha portato in studio (VIDEO)La puntata odierna di È sempre mezzogiorno si è aperta con un annuncio di Antonella Clerici che ha anticipato ai telespettatori l’arrivo di una...

ANTONELLA CLERICI lunedì Mattina dopo il weekend con Garrone

Una raccolta di contenuti su Antonella Clerici

Temi più discussi: Sanremo 2027, arriva la benedizione di Antonella Clerici: Stefano, hai tutto il mio appoggio; Torna il terzo spin-off di The Voice: Generations, sempre con Antonella Clerici; Sanremo 2026, trionfa Sal Da Vinci e Conti incorona De Martino per il 2027. Con lui Clerici; Stefano De Martino si scalda per il nuovo Sanremo: Sto studiando la storia per non sbagliare. Carlo Conti? Generoso, lo porterò nel cuore.

Antonella Clerici festeggia il compleanno di Maelle: Auguri amore mio assoluto, vola ma non troppoE' il compleanno della figlia di Antonella Clerici. Tanti ricorderanno Maelle piccolissima sul palco di Sanremo ma sono passati un bel po' di anni ... ultimenotizieflash.com

Antonella Clerici su figlia Maelle: Ha Mattarella come salvaschermo del telefonoUna cuoca di E’ sempre mezzogiorno ha ricevuto una lettera del Presidente della Repubblica ... msn.com

Antonella Clerici, la scoperta sul telefono di Maelle. E non crede ai suoi occhi (VIDEO) - facebook.com facebook

Antonella Clerici in trasmissione: “per essere nazionalpopolari bisogna sapere di sugo, altrimenti si rimane dei fighetti”. Pochi giorni dopo Alessandro Cattelan pubblica un post scrivendo “wooh mi sono sporcato di sugo! Ah no, è soia… niente” x.com