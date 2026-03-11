Sul referendum c’è una campagna di disinformazione | la riforma non è un attacco alla magistratura Parla Salvo Andò

Salvo Andò, ex ministro della Difesa per il Partito socialista italiano durante le stragi di Capaci e via D’Amelio, ha commentato la campagna di disinformazione sul referendum, sottolineando che la riforma non rappresenta un attacco alla magistratura. Ha evidenziato come in questa fase si diffondano informazioni fuorvianti, senza entrare nel merito delle motivazioni o delle conseguenze delle modifiche legislative.

Salvo Andò è stato ministro della Difesa per il Partito socialista italiano quando Cosa Nostra aveva sferrato la campagna terroristica di assalto alle istituzioni, con le stragi di Capaci e via D'Amelio. Allora decise, per sostenere l'attività investigativa delle forze di polizia, di inviare l'esercito nell'Isola a presidio dei luoghi sensibili. L'operazione si chiamava "Vespri siciliani" e segnò uno snodo decisivo nella lotta alla mafia. Studioso di diritto pubblico con alle spalle una lunga militanza accademica, è nell'ufficio di presidenza del Comitato Giuliano Vassalli per il Sì, che deve il nome al giurista e partigiano che tenne a battesimo il codice di procedura penale del 1988.