Il governo italiano preme affinché l’Unione Europea acceleri sui temi degli Ets, i sistemi di scambio di emissioni. La richiesta arriva in un momento in cui l’Italia, fortemente dipendente dall’energia estera, si trova a fronteggiare una crisi energetica ancora aperta. La premier ha dichiarato che il conflitto in corso rimane ancora difficile da interpretare, sottolineando la complessità della situazione.

Quello che davvero può far male davvero male, a un Paese dipendente dall’energia altrui come l’Italia, è un conflitto che, per stessa ammissione di Giorgia Meloni, è ancora tutto da decifrare. E il cui perimetro da fissare. Per questo, nei giorni del petrolio poco sotto i 100 dollari al barile, del gasolio oltre i due euro al litro e del gas a ridosso dei 50 euro a megawattora e del G7 pronto a sbloccare oltre un miliardi di barili di riserve strategiche, la premier è tornata a spingere, nel corso del suo intervento al Senato che precede il Consiglio europeo della prossima settimana, per una presa di coscienza da parte dell’Europa, affinché metta presto e bene misure concrete per circoscrivere l’incendio sui prezzi dell’energia. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Sugli Ets si acceleri. La linea italiana per convincere l’Europa

