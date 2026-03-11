Sugli allori Cinque successi di fila Gori | Abbiamo dato una lezione di calcio

La squadra di Tomei ha ottenuto cinque vittorie consecutive, con un attacco che ha segnato numeri notevoli in questa fase del campionato. L’allenatore ha commentato che la squadra ha dato una vera e propria lezione di calcio. I risultati recenti mostrano un rendimento impressionante e una fase di forma molto positiva per la formazione.

L'attacco del Picchio ora è una macchina da gol impressionante. I numeri espressi dalla formazione di Tomei sono pazzeschi in questa fase del campionato. Ben cinque le recenti vittorie di fila che hanno permesso di mettersi alle spalle il Ravenna e lanciarsi all'inseguimento diretto dell'Arezzo. E se proprio vogliamo dirla tutta i successi sarebbero 8 nelle ultime 9 sfide disputate. L'Ascoli da qualche partita si è messa alle spalle l'Arezzo in termini realizzativi. Attualmente il miglior attacco del girone B è quello bianconero con 52 reti fatte. A livello difensivo, invece, la squadra ancora condivide il miglior risultato con i toscani (19 i gol incassati da entrambe), ma nel match di lunedì sera il portiere Vitale ha visto salire a 16 i clean sheet.

