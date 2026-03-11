Studentessa picchiata a Parma | branco di coetanei la rincorre e aggredisce dopo le lezioni Decisivo l’intervento di una donna in auto e un educatore
Una studentessa è stata aggredita da un gruppo di coetanei dopo le lezioni fuori da una scuola di Parma. Durante l’aggressione, una donna in auto e un educatore sono intervenuti per fermare i giovani. L’episodio si è verificato in un momento di tensione tra gli studenti, e i due passanti hanno aiutato a mettere fine all’aggressione.
Studentessa aggredita brutalmente da un gruppo di coetanei fuori da una scuola di Parma. Provvidenziale il salvataggio di due passanti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Articoli correlati
Controlli rafforzati a Natale: scatta anche un intervento per una donna picchiata dal maritoIntensificati su tutto il territorio i controlli di prevenzione e anche le attività investigative per il contrasto alla violenza di genere.
Leggi anche: Picchiata con una scopa dall’ex, muore in ospedale dopo giorni di agonia: la donna aveva 33 anni