Studentessa picchiata a Parma | branco di coetanei la rincorre e aggredisce dopo le lezioni Decisivo l’intervento di una donna in auto e un educatore

Una studentessa è stata aggredita da un gruppo di coetanei dopo le lezioni fuori da una scuola di Parma. Durante l’aggressione, una donna in auto e un educatore sono intervenuti per fermare i giovani. L’episodio si è verificato in un momento di tensione tra gli studenti, e i due passanti hanno aiutato a mettere fine all’aggressione.