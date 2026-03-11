Strumentalizzato Parolin interviene la Diocesi

Il Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato Vaticano, è stato coinvolto involontariamente nella campagna elettorale di San Benedetto. La Diocesi locale ha preso posizione sulla vicenda, che ha attirato l’attenzione dei media. La situazione ha visto il suo sviluppo in un contesto di tensioni politiche e religiose, con l’intervento di diverse parti interessate. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di discussioni pubbliche sulla neutralità delle istituzioni religiose.

Il Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato Vaticano, finisce suo malgrado nella campagna elettorale di San Benedetto. Tanto che si è resa necessaria una smentita ufficiale diffusa attraverso la Diocesi, con cui il Vaticano ha preso le distanze dall’utilizzo politico di un messaggio video mostrato durante la presentazione di una lista civica. A tirare in ballo il nome del porporato è stato Giuseppe Barboni, che ieri mattina ha presentato la lista Tolleranza Zero, confermando la propria intenzione di candidarsi a sindaco alle prossime elezioni amministrative. Nel corso dell’incontro pubblico il candidato ha illustrato alcuni punti del... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Strumentalizzato Parolin, interviene la Diocesi Articoli correlati Leggi anche: Chiariello contro la narrazione del “furto”: «Vergara strumentalizzato, mistificazione indecente» La sparata di Albanese alla Camera: "Antisemitismo strumentalizzato, mina la democrazia"La funzionaria Onu è stata invitata alla Camera per una conferenza stampa in cui ha presentato il suo nuovo rapporto sulla situazione a Gaza.