Il Corridoio dello Stretto di Hormuz è attualmente paralizzato dopo che diverse petroliere sono state colpite in un episodio ancora non chiarito. In risposta alla situazione, la Germania ha deciso di sbloccare il 12% delle riserve strategiche di petrolio, seguendo le indicazioni dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, per far fronte all’aumento dei prezzi sul mercato energetico.

La Germania sbloccherà il 12% delle sue riserve strategiche di petrolio, su richiesta dell'Agenzia Internazionale dell'Energia (Aie), per far fronte al forte aumento dei prezzi causato dalla guerra in Medio Oriente. Lo ha annunciato il ministero in una nota. L'Aie ha "chiesto ieri sera (martedì) ai suoi Stati membri di liberare riserve di petrolio per 400 milioni di barili, pari a poco più di 54 milioni di tonnellate", sottolinea la ministra dell'Economia Katherina Reiche durante una conferenza stampa. "Accoglieremo questa richiesta e daremo il nostro contributo" con 2,4 milioni di tonnellate, ha annunciato, senza specificare la ripartizione tra i diversi prodotti petroliferi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Stretto di Hormuz paralizzato, petroliere colpite: la Germania corre ai ripari, decisione inedita

