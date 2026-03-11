Nel tratto dello Stretto di Hormuz, la Marina degli Stati Uniti ha distrutto già 18 navi posamine e segnalato numerose mine che rappresentano un pericolo per le petroliere. La zona, considerata tra le più rischiose al mondo, vede le navi affondate e le mine galleggiare lungo le rotte che collegano il Mar Arabico all’Oceano Indiano. Questa situazione ha attirato l’attenzione internazionale sulla sicurezza delle rotte marittime della regione.

Sarebbero già 18 le navi posamine distrutte dalla Marina degli Stati Uniti nello Stretto di Hormuz e sulle rotte percorse dalle petroliere per raggiungere il Mar Arabico, quindi l’Oceano Indiano. E nonostante la caccia alle unità navali di Teheran effettuata nell’ultima settimana, con quasi 50 affondamenti, pare che alcuni settori dello Stretto siano oggi dichiarati pericolosi e proibiti per la presenza di ordigni. Intanto, anche se l’attività di ricerca delle mine non è ancora estesa a grandi zone di mare, non sono mancati gli avvistamenti di alcune decine di mine posate negli ultimi giorni da piccole unità iraniane, quindi più difficilmente individuabili. 🔗 Leggi su Panorama.it

Stretto di Hormuz, mine e navi affondate: il punto più pericoloso al mondo

