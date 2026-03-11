Il romanzo Stella randagia di Piera Ventre è stato selezionato come candidato al Premio Strega. La presentazione ufficiale si terrà sabato 14 marzo alle ore 17.

Il romanzo Stella randagia di Piera Ventre è candidato al prestigioso Premio Strega e sarà presentato sabato 14 marzo alle ore 17.00 presso la Biblioteca civica Lodovici a Carrara, nell’ambito della quarta stagione della rassegna Il Pensier Lib(e)ro. L’incontro vedrà l’autrice dialogare con Antonio Celano, direttore artistico dell’evento, in un contesto che unisce il patrimonio letterario alla vitalità culturale del territorio apuano. L’opera racconta la storia di Esterina, una giovane donna che nel 1909 lascia il Friuli per lavorare presso i nobili Ribas a Napoli, dove si scontrerà con le contraddizioni di un’epoca in cui il progresso tecnico convive con la superstizione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Strega: Ventre porta Stella randagia a Carrara

