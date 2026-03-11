Dal 13 al 15 marzo 2026, il Parco IV Novembre di Pordenone ospiterà la decima edizione dello street food internazionale, con stand e tavoli provenienti da cinque continenti. L’evento prevede un’ampia varietà di piatti e specialità tipiche di diverse culture, attirando appassionati e curiosi provenienti dalla regione e oltre. La manifestazione rappresenta un appuntamento fisso nel calendario cittadino dedicato alla gastronomia di strada.

Il Parco IV Novembre di Pordenone si prepara a trasformarsi nel centro pulsante dello street food internazionale dal 13 al 15 marzo 2026. Per tre giorni, la città ospiterà la decima edizione del festival organizzato da Alfredo Orofino e dall’Associazione Italiana Ristoratori di Strada, con l’obiettivo di unire qualità culinaria e intrattenimento per famiglie e giovani. L’inaugurazione ufficiale è fissata per il venerdì 13 marzo alle ore 18:00, con i banchi aperti fino alla mezzanotte, mentre sabato e domenica l’accesso sarà dalle 12:00 alle 24:00. L’evento promette di valorizzare il territorio friulano attraverso una selezione rigorosa di food truck che porteranno sapori dai cinque continenti direttamente nelle piazze della provincia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Street food a Pordenone: 10° edizione, 5 continenti

