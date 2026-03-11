Strage di Crans il racconto choc di Eleonora | E' stata un’onda di fuoco come una diga rotta Non c' era più ossigeno

Eleonora ha raccontato la sua esperienza durante la strage di Crans, descrivendo un’immagine vivida di un’onda di fuoco che ha travolto tutto come una diga rotta, lasciando senza ossigeno. Ha spiegato di aver percepito il pericolo già quando si è creata confusione e la via di uscita si è bloccata, sentendosi come un topo in gabbia.

"Il pericolo lo intuisci già da quando si crea il caos, al momento che la via d'uscita si era bloccata, a prescindere dal motivo, ti senti già un topo in gabbia. Vedi persone che stanno cercando di fuggire da qualcosa che non sai ancora cos'è e non hai via di uscita".