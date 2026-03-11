Stop ai mezzi meccanici per la pulizia della spiaggia di Punta Penna FOTO

Il Comune di Vasto ha deciso di sospendere temporaneamente l'uso di mezzi meccanici per la pulizia della spiaggia di Punta Penna fino al primo luglio. L'ultima operazione di rimozione del materiale organico si è svolta tra il 27 e il 28 febbraio scorsi, prima dell’applicazione delle nuove norme di salvaguardia. La misura riguarda esclusivamente le attività di pulizia meccanica sulla spiaggia.

Stop ai mezzi meccanici per la pulizia della spiaggia di Punta Penna fino al 1° luglio: lo ha disposto il Comune di Vasto dopo aver effettuato l'ultimo intervento, il 27 e 28 febbraio scorsi, per rimuovere il materiale organico spiaggiato prima dell'entrata in vigore dei norme di salvaguardia. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Articoli correlati Pulizia della spiaggia e salvamento: c’è l’intesaUn mese allo start della pulizia della spiaggia, l’Amministrazione detta i tempi: "Città pronta per il raduno primaverile delle Harley". “Fratino is coming”: 24° edizione della pulizia della spiaggia di Marina di VecchianoVecchiano (PI), 6 marzo 2026 - Domenica 15 marzo torna “Fratino is Coming” si svolge la consueta giornata di pulizia della spiaggia di Marina di...