STMicroelectronics annuncia l’apertura di un nuovo centro di ricerca a Cornaredo, con investimenti di 4 miliardi di euro. L’azienda prevede di assumere 250 persone entro il 2030, ampliando così la propria presenza nella zona. La decisione riguarda un progetto che coinvolge la realizzazione di un nuovo stabilimento e di un centro di innovazione.

STMicroelectronics conferma l’apertura di un nuovo centro di ricerca a Cornaredo, con l’assunzione di 250 nuovi dipendenti entro il 2030. Il piano industriale prevede investimenti per oltre 4 miliardi di dollari nel prossimo decennio, garantendo la stabilità occupazionale a Agrate Brianza. La notizia arriva mentre il cielo sopra la Lombardia è grigio e le nubi basse preannunciano una giornata piovosa, ma l’atmosfera nell’economia locale è di rinnovato ottimismo. L’ampliamento del sito di Castelletto segna una svolta strategica per il colosso dei microprocessori. Non si tratta di un semplice aumento di personale, ma di una riqualificazione profonda delle competenze STEM necessarie per il futuro digitale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - STMicro: 4 miliardi e 250 posti a Cornaredo

Articoli correlati

StM riparte da ricerca e assunzioni: il polo dei semiconduttori apre le porte a 250 posti nello stabilimento di CornaredoAgrate Brianza (Monza e Brianza), 7 marzo 2026 – Un nuovo centro di ricerca a Cornaredo, emanazione di Castelletto, con 250 assunzioni Stem e...

250 miliardi da tutelare: nasce l’Autorità per la cucina italianaCucina italiana patrimonio Unesco: nasce l’Autorità nazionale per tutelare tradizione e sostenibilità In un’aula del Senato, tra banchi e documenti...

Una raccolta di contenuti su STMicro 4 miliardi e 250 posti a...

Argomenti discussi: STMicroelectronics rilancia: apertura di nuovo centro nel Milanese e 250 nuove assunzioni; Stm, c’è speranza per Agrate.

La grande paura poi la svolta totale: l’azienda investe 4 miliardi (anche) in Lombardia e assume 250 personeL’aggiornamento del piano industriale presentato al Mimit conferma la centralità dei poli di Agrate e Castelletto fino al 2034. In arrivo un nuovo centro R&D Digital Twin e slittamento delle chiusur ... comozero.it