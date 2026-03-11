Lo scrittore e drammaturgo ha dichiarato che attualmente le vite delle persone sono influenzate da pochi leader di rilievo mondiale e che le guerre in corso coinvolgono tutti. Ha osservato che Putin e Trump comunicano attraverso la violenza. Nel suo monologo intitolato Io, Vladimir, l’autore narra la storia di Vladimir Putin per offrire uno sguardo sul mondo contemporaneo.

Che cosa cambia quando si racconta il potere guardandolo dall’interno, costruendo quasi una biografia dei leader? «Molte volte il potere ha amato presentarsi come qualcosa di benedetto dall’alto dei cieli. I sovrani si dichiaravano in qualche modo semi divini. Perfino l’imperatore del Giappone, quando il Paese perde la guerra, è costretto a fare un comunicato radio passato alla storia in cui annuncia ai sudditi che lui e la famiglia imperiale non erano di origine divina. Oggi questa dinamica continua. Donald Trump sostiene di essere stato salvato da più proiettili da una volontà divina che lo avrebbe destinato a compiere un’altra missione. Ecco perché conoscere la vita dei potenti, la loro esperienza umana, è fondamentale: perché gli toglie la divinità. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Stefano Massini: «Le nostre vite oggi dipendono da pochi leader globali e le guerre in atto riguardano tutti. Putin e Trump parlano la stessa lingua: quella della violenza»

Articoli correlati

Leggi anche: La sfida di Stefano Massini: essere Putin. “Lui e Trump, il tempo della violenza in cui siamo sprofondati”

Io, Vladimir: lo scrittore Stefano Massini racconta le origini di PutinDebutta stasera, mercoledì 11 marzo, in prima serata sul l'atteso evento televisivo Io, Vladimir – Stefano Massini Racconta Putin.

Contenuti utili per approfondire Stefano Massini

Temi più discussi: Stefano Massini: Porto in tv l'ossessione del potere di Putin; Che Tempo Che Fa | Intervista Stefano Massini | Video; Stefano Massini, il suo Putin è un evento tv. La storia di un bambino nutrito da violenza e potere; Stefano Massini:Putin e Trump, due bulli che parlano la stessa lingua.

Io Vladimir: Stefano Massini racconta Putin: stasera in tv un racconto evento da non perdereIo, Vladimir – Stefano Massini racconta Putin: mercoledì 11 in prima serata su Nove un'autobiografia dello zar da non perdere ... amica.it

Stefano Massini è Putin stasera in tv: «Io, Vladimir è la storia di una nostra zona d’ombra»Va in onda l'11 marzo in prima serata su NOVE e discovery+ Io, Vladimir scritto e interpretato da Stefano Massini. L'autore la racconta così. style.corriere.it

#10marzo2026 Stefano Massini porta Putin in tv con 'Io Vladimir', in prima serata su NOVE Autobiografia immaginaria del leader russo costruita su eventi reali Un racconto teatrale trasformato in evento televisivo per indagare una delle figure più controverse e - facebook.com facebook

Stefano Massini: “Putin e Trump, uniti dalla concezione del potere: nell'età dell'odio, la priorità è farsi temere” (di A. Sarno) x.com