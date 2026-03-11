Steatosi | il Senato definisce nuovi percorsi clinici per i

Al Senato si è svolto un incontro dedicato alla gestione clinica della steatosi epatica, promosso dalla Senatrice Ylenia Zambito. Durante l’evento, sono stati discussi nuovi percorsi clinici e modalità di approccio alla malattia. All’iniziativa hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni sanitarie e professionisti del settore. L’obiettivo è stato condividere strategie e aggiornamenti sulle procedure diagnostiche e terapeutiche.

Un tavolo di confronto sulla gestione clinica della steatosi epatica si è tenuto al Senato, su iniziativa della Senatrice Ylenia Zambito. L'incontro ha affrontato la necessità di una presa in carico strutturata per i pazienti affetti da questa patologia del fegato. La steatosi epatica, caratterizzata dall'accumulo eccessivo di trigliceridi nelle cellule del fegato, rappresenta una sfida sanitaria crescente per il sistema pubblico italiano. La forma più severa, nota come steatoepatite, può evolvere verso la deposizione di fibrosi e potenzialmente causare cirrosi. Il quadro sanitario lombardo e la necessità di intervento. Nella regione Lombardia, motore economico d'Italia, la salute pubblica deve tenere il passo con lo sviluppo industriale e sociale.