Steatosi | 1 su 4 italiani a rischio cirrosi e tumore

La steatosi epatica interessa circa un italiano su quattro, una condizione che si riscontra frequentemente anche nel Veneto, dove si collega agli abitudini quotidiane della popolazione. Questa patologia, spesso silente, rappresenta un rischio per lo sviluppo di cirrosi e tumori al fegato. I dati indicano un’incidenza significativa che coinvolge diverse fasce di età e stili di vita.

La steatosi epatica colpisce un italiano su quattro, una realtà che nel Veneto si intreccia con lo stile di vita del territorio. Giacomo Germani, segretario dell’Aisf e direttore all’ospedale di Padova, ha delineato i rischi di questa condizione durante l’incontro a Roma della senatrice Ylenia Zambito. La malattia parte dall’accumulo di grasso nel fegato e può evolvere verso la cirrosi o il tumore se non viene gestita tempestivamente. Nel contesto veneto, dove l’economia si basa su manifattura intensiva e ritmi lavorativi elevati, questo dato assume una valenza particolare per la salute pubblica regionale. L’intervento precoce diventa cruciale per evitare esiti gravi come il trapianto d’organo o il decesso del paziente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

