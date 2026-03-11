Stazione l' amministrazione incontra i cittadini | Nella ex stazioncina un centro di informazioni turistiche e spazi per mostre

Ieri, nel quartiere stazione, si è svolto un incontro al Dopolavoro ferroviario tra l’amministrazione comunale e i cittadini. La discussione ha riguardato la riqualificazione dell’ex stazioncina, che diventerà un centro di informazioni turistiche e spazi per mostre. La serie di incontri proseguirà nei prossimi due mesi in diversi quartieri della città, con la partecipazione del sindaco e degli assessori.

Incontro ieri, 10 marzo, nel quartiere stazione, al Dopolavoro ferroviario, per la prima tappa della campagna di ascolto e confronto che l'amministrazione comunale ha programmato per i prossimi due mesi in tutti i quartieri della città con la partecipazione del sindaco e degli assessori."Con.