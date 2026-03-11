stasera si parla di orientamento sessuale

Stasera alle 21,15 nel salone parrocchiale si svolgerà un incontro dedicato alla diversità degli orientamenti sessuali, promosso dal preposto don Paolo Firindelli. L’evento fa parte di un ciclo di serate focalizzate su temi di educazione e dialogo con i giovani, con l’obiettivo di affrontare argomenti legati alla diversità e alla comprensione. La serata prevede interventi e discussioni aperte a tutti i partecipanti.

Stasera, alle 21,15 si terrà nel salone parrocchiale un incontro sulla diversità degli orientamenti sessuali promosso dal preposto don Paolo Firindelli nell’ambito di in un ciclo di serate sui temi dell’educazione e dialogo con i giovani. L’incontro di questa sera, intitolato ’Diversi da chi?’ partirà dalla testimonianza personale di Ernesto e Margherita che racconteranno la loro storia. Svolgerà il ruolo di moderatrice Cecilia Innocenti, presidente del circolo Arci di Montale. "Il tema della diversità degli orientamenti sessuali – spiega don Firindelli nel presentare l’incontro – è delicato ed importante e nessuno può sentirsi escluso da questa riflessione". 🔗 Leggi su Lanazione.it

