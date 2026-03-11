Startup e territori | incontro chiave a Bologna il 9 aprile

Il 9 aprile si terrà a Bologna, al Centro Adriano Olivetti, un incontro dedicato alle startup e ai territori. Le iscrizioni sono aperte e l’evento si concentrerà sulla relazione tra le nuove imprese e l’ambiente locale. L’appuntamento mira a mettere in contatto imprenditori, investitori e rappresentanti istituzionali, offrendo uno spazio di confronto diretto e pratico.

Le iscrizioni sono aperte per l’incontro dedicato alle startup in programma giovedì 9 aprile al Centro Adriano Olivetti. L’evento Innovazione che genera valore esplora il ruolo delle nuove imprese nello sviluppo economico locale. Si tratta di un appuntamento chiave per il territorio, inserito nella strategia Atuss e finanziato dai fondi europei Fesr 2021-2027. L’iniziativa nasce dal progetto Laboratorio aperto del Circondario, mirando a collegare ricerca universitaria e imprenditoria reale. Il programma prevede saluti istituzionali seguiti da interventi specifici sui trend emergenti dell’ecosistema startup. La partecipazione è gratuita ma richiede la registrazione obbligatoria tramite il form online disponibile sul sito del Circondario. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Startup e territori: incontro chiave a Bologna il 9 aprile Articoli correlati Evolio Expo al via: Puglia capitale dell’extavergine, Campania tra i territori chiave della filieraIn Campania operano 325 frantoi attivi e la superficie in produzione di olive da olio è di 66. Caritas Fermo: aprile 2026, incontro storico con il KenyaIl cammino verso la Pasqua 2026 si tinge di fraternità universale, trasformando l’Arcidiocesi di Fermo in un ponte tra le fragilità locali e le sfide... Tutti gli aggiornamenti su Startup e territori incontro chiave a... Temi più discussi: Startup, innovazione e territori. Giornata al Centro Adriano Olivetti; Sanità e innovazione: Giorgio Ciron guida l’area life science, healthcare & startup di Assolombarda; Al via le candidature per le Zone di Innovazione e Sviluppo (ZIS); Life Science, a Roma l’Investor Day: startup e Pmi incontrano investitori. Startup, innovazione e territori. Giornata al Centro Adriano OlivettiAl via le iscrizioni per ‘Innovazione che genera valore: imprese, persone, territori’, l’incontro dedicato al ruolo delle startup nello ... msn.com InvestorDay4LifeScience, Pmi e Start Up incontrano gli investitoriROMA (ITALPRESS) – Un incontro tra startup e PMI innovative del settore delle Scienze della Vita e investitori qualificati, nonché uno dei momenti chiave del percorso avviato con la Call InvestorDay4 ... msn.com Techstars è uno dei principali acceleratori di startup al mondo noto come tra i più influenti e attivi Dal nostro network Massa Critica facebook La sua startup punta a sviluppare sistemi di intelligenza artificiale in grado di prendere decisioni più informate sfruttando i dati di telecamere e sensori. x.com