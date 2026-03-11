Italo sta per installare le antenne Starlink sui suoi treni, offrendo così internet gratuito a tutti i passeggeri. La novità riguarda la flotta veloce dell’azienda, che si prepara a ricevere un aggiornamento tecnologico importante. L’obiettivo è garantire una connessione stabile e gratuita durante il viaggio, senza costi aggiuntivi per chi si trova a bordo.

La flotta veloce di Italo sta per ricevere un upgrade tecnologico rivoluzionario con l’installazione delle antenne Starlink a bordo dei treni. I dispositivi sono già arrivati a Roma e verranno montati nel centro manutenzioni di Nola, garantendo una connessione internet gratuita per tutti i passeggeri durante il viaggio. Questa iniziativa segna un salto qualitativo nell’esperienza di mobilità nazionale, trasformando lo spazio ferroviario in un ambiente di lavoro e svago sempre connesso. Il progetto mira a colmare il divario digitale tra le aree urbane e quelle rurali attraversate dai convogli ad alta velocità. Dalla logistica all’impatto sul viaggiatore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Starlink su Italo: internet gratuito per tutti i passeggeri

