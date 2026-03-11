Stangata carburanti | la situazione in Liguria e il confronto con le altre regioni

In Liguria, i prezzi di benzina e gasolio sono confrontati con quelli di altre regioni italiane attraverso il portale ‘Osserva prezzi carburanti’ del ministero del Made in Italy, che aggiorna quotidianamente i valori medi regionali e quelli singoli. La piattaforma fornisce dati ufficiali sui costi attuali dei carburanti, permettendo un'analisi immediata della situazione regionale rispetto al resto d'Italia.

Prezzo medio del gasolio a 2,031 euro al litro, benzina a 1,823 eurolitro: la nostra regione è tra quelle dove costano di più Quanto costa oggi la benzina? E il gasolio? E in Liguria costa più o meno che nel resto d'Italia? Per rispondere a queste domande c'è il portale ‘Osserva prezzi carburanti’ sul sito del ministero del Made in Italy, aggiornato quotidianamente con i prezzi medi nelle regioni e anche con i singoli prezzi dei distributori. Che sono saliti in maniera esponenziale dall'inizio della guerra in Iran con l'attacco di Stati Uniti e Israele. Oggi, mercoledì 11 marzo 2026, il prezzo medio in Liguria del gasolio al self è di 2,031 euro al litro, quello della benzina di 1,823 eurolitro. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

