Squadre confermate per il pareggio degli ottavi

Le squadre sono state confermate per il match degli ottavi di finale di Champions League. L’Arsenal si appresta ad affrontare il Leverkusen alla BayArena, con l’obiettivo di continuare la propria serie positiva in questa competizione. La partita si svolgerà prossimamente, e le formazioni sono state comunicate ufficialmente senza variazioni rispetto alle ultime settimane.

2026-03-11 18:34:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: L’Arsenal si reca alla BayArena sperando di prolungare la sua perfetta stagione di Champions League contro una squadra del Leverkusen in difficoltà. I Gunners hanno superato la fase di campionato con otto vittorie consecutive, segnando 23 gol e subendone solo quattro per finire primi. Il Leverkusen è attualmente sesto in Bundesliga e aveva bisogno di una vittoria negli spareggi contro l’Olympiacos per raggiungere gli ottavi dopo aver terminato 16esimo nella fase di campionato. L’Arsenal sta cercando di arrivare in fondo alla Champions League, una competizione che deve ancora vincere dopo aver perso in finale nel 2006. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Articoli correlati

Formazioni delle semifinali della Coppa EFL, notizie sulle squadre, squadre titolari confermateIl Manchester City può organizzare un’appetitosa finale di Coppa EFL contro l’Arsenal il mese prossimo eliminando il Newcastle stasera.

Squadre confermate per il Trophee des Champions 2026I campioni d’Europa in carica del Paris Saint-Germain possono vincere un altro trofeo quando la squadra di Luis Enrique incontrerà i rivali storici...

Contenuti utili per approfondire Squadre confermate

Discussioni sull' argomento A 100 giorni dai Mondiali la partecipazione dell'Iran è a rischio; ESL Pro League Stagione 23: Cinque squadre sono state confermate per i playoff, cinque sono state eliminate; NBA Europe, Petrucci: Milano e Roma avranno la sigla NBA, sono entusiasta; L’Italia vince l’edizione 2026 dell’AlpeCimbra Fis Children Cup.

Tra le 15 squadre ormai qualificate per il prossimo turno di Champions ci sono anche due italianeDopo 6 giornate di Champions League, si delineano le gerarchie per il passaggio del turno. 15 squadre sono oramai sicure dei playoff, con il classico all-in inglese. Ma l’Italia c’è: Atalanta e Inter ... fanpage.it

L'attesa è finita! Senza il Maestro Vessicchio sappiamo che non sarà la stessa cosa, ma l'inizio di questa magica avventura è arrivato anche quest'anno. Settate le sveglie, puntate i vostri ultimi baudi, confermate le vostre squadre, preparate snack e caffè: il F - facebook.com facebook