Spurgojet salva | interdittiva sospesa controllo

Il Tribunale di Catanzaro ha deciso di sospendere l’interdittiva antimafia che aveva colpito la Spurgojet srls, optando invece per un controllo giudiziario della durata di un anno. La misura interdittiva è stata quindi sostituita con un'ispezione sotto supervisione giudiziaria, senza applicare restrizioni definitive all’azienda. La decisione è stata presa nel corso di un procedimento legale in corso.

Il Tribunale di Catanzaro ha sospeso l'interdittiva antimafia che bloccava la Spurgojet srls, sostituendola con un controllo giudiziario per dodici mesi. La sentenza, emessa dalla Sezione Misure di Prevenzione, stabilisce che il rischio di infiltrazione criminale non è stabile né cronico, ma limitato a contatti occasionali. L'azienda, attiva nella gestione dei rifiuti e negli spurghi con sede a Vibo Valentia, potrà mantenere i contratti pubblici e le iscrizioni alla White List sotto la vigilanza dell'amministratore giudiziario Fabio Massimo Canzoniere. I giudici hanno ritenuto che i legami familiari del titolare con soggetti vicini alle cosche locali non configurino una contaminazione strutturale dell'impresa.