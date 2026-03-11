Spuntini sì o no? Ecco quando e come farli anche se sei a dieta

Gli spuntini sono spesso oggetto di discussione, ma non sono necessariamente un nemico se inseriti correttamente nella giornata. Un esperto spiega che, anche seguendo una dieta, è possibile includere spuntini nel momento giusto e scegliendo alimenti adatti, evitando di eccedere. La scelta di cosa mangiare e il momento in cui farlo sono fattori fondamentali per mantenere un equilibrio senza rinunciare a piccoli piaceri.

Mangiare tra un pasto e l'altro non è sempre sinonimo di uno stile di vita non sano. L’immaginario collettivo spesso associa lo spuntino ad alimenti come biscotti industriali, patatine, snack prelevati dai distributori che causano aumento di peso incontrollato. "Fare spuntini significa semplicemente mangiare tra i pasti. Questa è la differenza fondamentale. Perché a seconda della sua composizione, e soprattutto del momento in cui si consuma, lo spuntino può diventare un problema o un alleato fisiologico" spiega il dottor Pietro Mignano, nutrizionista di MioDottore. Prima di pensare al prossimo spuntino, è necessario valutare la qualità dei pasti principali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Spuntini sì o no? Ecco quando e come farli anche se sei a dieta Articoli correlati Dieta: ecco perché non riusciamo a dire no agli snack, anche se siamo pieniNon riesci a dire di no a uno spuntino goloso? La trappola del cervello che influenza la dieta quotidiana. Spioncino digitale con wifi, vedi chi suona dal tuo smartphone anche se sei fuori (ecco come metterlo)Quel piccolo occhio di vetro sulla porta, fedele compagno di generazioni di italiani, ha fatto il suo tempo. PROTEINE: 3 trucchi e 3 falsi miti a cui credono tutti (ancora!)