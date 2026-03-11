Spread a 72 punti | Btp al 3,60% e l’asta dei Bot innesca

Mercoledì 11 marzo 2026, i mercati finanziari hanno mostrato un aumento dello spread tra i titoli italiani e tedeschi a 72 punti base, con i rendimenti del Btp che hanno raggiunto il 3,60%. L’apertura della giornata è stata caratterizzata da questa tensione, mentre l’asta dei Bot si è svolta in un contesto di attenzione crescente.

I mercati finanziari aprono il mercoledì 11 marzo 2026 con un segnale di allarme: lo spread tra i titoli italiani e tedeschi sale a 72 punti base, mentre i rendimenti del Btp toccano il 3,60%. In questo stesso giorno parte l'asta dei Bot da 8 miliardi di euro, in un contesto dove la guerra in Medio Oriente pesa sulle prospettive energetiche dell'Italia. L'aumento del differenziale non è un semplice numero su uno schermo, ma rappresenta per le famiglie italiane un costo maggiore sul debito pubblico che si traduce in tassi più alti sui mutui. I dati indicano che dopo una tregua della giornata precedente, dove il divario era sceso sotto i 70 punti, oggi si registra un balzo improvviso verso il 3,60% di rendimento.