Spotify | quanto vale l’economia dello streaming

Spotify ha diffuso il rapporto annuale Loud & Clear per il 2025, che analizza e quantifica il valore economico dello streaming musicale sulla piattaforma. Il documento fornisce dati aggiornati sulla distribuzione dei ricavi e sull’impatto dell’industria musicale in streaming, offrendo una panoramica dettagliata sul funzionamento dell’economia dello streaming. Il rapporto è disponibile pubblicamente e rappresenta un punto di riferimento per comprendere il settore.

Spotify ha reso pubblica l'edizione 2025 di Loud & Clear, il rapporto annuale che permette di comprendere e quantificare il valore economico dello streaming musicale sulla nota piattaforma. Queste alcune delle tendenze più rilevanti che emergono dal report annuale. La nuova classe globale di artisti che supera 100.000 dollari: nel 2025, oltre 13.800 artisti hanno generato almeno 100.000 dollari all'anno esclusivamente da Spotify, quasi 1.400 in più rispetto all'anno precedente.. Carriere da un milione di dollari: dieci anni fa, per la prima volta, un artista raggiunse la cifra di $10 milioni in royalty annuali su Spotify. Oggi, i primi 80 artisti generano ciascuno oltre $10 milioni all'anno solo da Spotify.