Sport in tv oggi mercoledì 11 marzo | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi mercoledì 11 marzo sono in programma diverse competizioni sportive trasmesse in tv e streaming. Sono in corso il Masters 1000 e il WTA 1000 di Indian Wells, con partite e incontri in diretta. Nel ciclismo, si disputano una tappa della Tirreno-Adriatico e una frazione della Parigi-Nizza, tutte visibili sui canali dedicati e sulle piattaforme online autorizzate.

Oggi mercoledì 11 marzo ci aspetta una giornata ricca di sport. Si entra nel vivo del Masters 1000 e WTA 1000 di Indian Wells, mentre gli appassionati del grande ciclismo potranno divertirsi con una tappa della Tirreno-Adriatico e una frazione della Parigi-Nizza. Proseguono le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, per gli sport invernali ci sarà spazio anche per la prova cronometrata della discesa libera maschile a Courchevel e i Mondiali di lunghe distanze per lo sci alpinismo. L'Italia affronterà gli USA in una partita di grande fascino del World Baseball Classic, fondamentale in ottica qualificazione alla fase a eliminazione diretta.