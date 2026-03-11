spezia nove finali da giocare al massimo prima tappa modena poi attenti al derby

Lo Spezia si prepara ad affrontare le ultime nove partite di campionato, con l’obiettivo di ottenere il massimo risultato. La prima tappa sarà a Modena, prima di concentrarsi sul derby che si avvicina. La squadra sa di dover gestire le energie e mantenere concentrazione, mentre si avvicina a un periodo decisivo della stagione.

Nove finali da vivere con cuore caldo e mente fredda, nel segno di un rinnovato entusiasmo e di una ritrovata consapevolezza dei propri mezzi e dei propri limiti. L’obiettivo è mantenere la media punti delle ultime 4 partite pari a 1,75 (7 punti: vittorie con il Cesena e il Monza, sconfitta con la Reggiana, pareggio a Padova ) che attesta un rendimento in crescita andato in scena dopo il richiamo all’unità targato Stillitano, avvenuto dopo la debacle contro il Frosinone. Da allora lo Spezia ha innestato una marcia diversa, non solo in termini di risultati ma anche di personalità e determinazione, pur al netto di limiti tecnici e strutturali esistenti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

