Lo Spazio Musica ha interrotto le attività a causa di un debito di 50mila euro, con i responsabili che spiegano di aver lasciato perché non hanno ricevuto aiuti dall’amministrazione comunale. La decisione è stata presa dopo un periodo di difficoltà finanziarie che non si sono risolte nonostante i tentativi di trovare soluzioni. La struttura ha quindi deciso di sospendere temporaneamente le proprie attività.

Una situazione economica divenuta pesante e nessun sostegno da parte dell’amministrazione comunale. Dopo 31 anni, Spazio Musica ha deciso di lasciare Orvieto per portare in Liguria i propri corsi in perfezionamento per giovani cantanti provenienti da ogni parti del mondo, le opere liriche, i laboratori che avevano animato per cosi tante estati il Teatro Mancinelli, contribuendo anche all’economia della città. Una decisione di cui adesso la fondatrice del festival, Gabriella Ravazzi, spiega o motivi. Perché avete lasciato Orvieto? Si parla di una richiesta al Comune di 50mila euro? "Il primo settembre 2025 prima di lasciare Orvieto sono andata a parlare alla sindaca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Spazio Musica saltato per 50mila euro: "Ecco perché siamo andati via"

