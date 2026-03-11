Sparatoria a Librino ragazzo ferito al polpaccio in viale Bummacaro | indagini in corso

Nel pomeriggio di oggi, nel quartiere Librino, si è verificata una sparatoria in viale Bummacaro. Un ragazzo è stato ferito al polpaccio e trasportato in ospedale. Le forze dell'ordine sono intervenute subito dopo aver ricevuto la segnalazione di alcuni colpi d’arma da fuoco nella zona. Le indagini sono attualmente in corso per chiarire l’accaduto.

Pomeriggio di violenza nel quartiere Librino. L'allarme è scattato in seguito a una segnalazione di colpi d'arma da fuoco al viale Bummacaro, giunta alle forze dell'ordine che sono intervenute sul posto. A rimanere ferito un ragazzo 19enne che si è presentato autonomamente al pronto soccorso.