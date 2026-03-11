Corsico Solidale ha presentato il suo candidato per le prossime elezioni comunali, Ruggero Sparacino, che ha ricevuto il sostegno di Rifondazione Comunista. Sparacino sarà in campo per la candidatura, con l’obiettivo di rappresentare le istanze del movimento e della lista. La presentazione si è svolta in una cerimonia pubblica a cui hanno partecipato i rappresentanti del partito e i sostenitori.

Corsico Solidale presenta il suo candidato: è Ruggero Sparacino (nella foto) ed è appoggiato da Rifondazione Comunista. Nato a Milano 62 anni fa, ma cresciuto a Bologna, dove, dalla fine degli anni ’70, ha cominciato ad interessarsi di Politica. "Da lì nascono I miei i valori dell’antifascismo e della Resistenza, anche grazie all’esperienza personale ancora viva e vicina nel tempo di tanti compagni, ex Partigiani, con i quali condividevo la militanza nel Pci e nell’Anpi. Credo di dovere in gran parte a quelle persone e a quella città, la formazione della mia coscienza politica e morale e il mai sopito desiderio di un nuovo ordine sociale, che garantisca condizioni di vita giuste e dignitose per tutti". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sparacino in campo: prima sanità e trasporti

Articoli correlati

Lombardia in tilt: sanità ferma, scuole chiuse e trasporti salviLa Lombardia, cuore pulsante dell’economia italiana, si prepara ad affrontare un lunedì di forte tensione sociale.

Sciopero nazionale di oggi: scuole e sanità a rischio, trasporti non coinvoltiAll’Ospedale San Gerardo è stato eseguito per la prima volta un intervento di simpaticectomia estesa… Prevenzione, diagnosi precoce e cure più...

Aggiornamenti e notizie su Sparacino in campo prima sanità e...

Argomenti discussi: Sparacino in campo: prima sanità e trasporti; Elezioni a Corsico: Ruggero Sparacino candidato sindaco con Corsico Solidale - Prima le Persone.

Sparacino in campo: prima sanità e trasportiCorsico Solidale presenta il suo candidato: è Ruggero Sparacino (nella foto) ed è appoggiato da Rifondazione Comunista. Nato a Milano 62 anni fa, ma cresciuto a Bologna, dove, dalla fine degli anni ... ilgiorno.it