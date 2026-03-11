La Spagna ha annunciato il ritiro dell’ambasciatrice a Tel Aviv e la riduzione della rappresentanza diplomatica a incaricato d’affari. La decisione rappresenta un cambiamento netto nelle relazioni tra i due paesi, segnando una rottura diplomatica evidente. La misura è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli o motivazioni, e si inserisce in un quadro di tensione tra le nazioni coinvolte.

La frattura tra Spagna e Israele si trasforma ormai in un vero strappo diplomatico. Madrid ha deciso di ritirare definitivamente la propria ambasciatrice a Tel Aviv, abbassando il livello della rappresentanza diplomatica a semplice incaricato d’affari. La decisione, ufficializzata con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, arriva al termine di mesi di tensioni crescenti tra il governo di Pedro Sánchez e quello guidato da Benjamin Netanyahu, sullo sfondo della guerra in Gaza e della nuova escalation regionale legata al conflitto con l’Iran. La mossa rappresenta l’ultimo passaggio di una crisi diplomatica che dura ormai da quasi due anni e che ha progressivamente eroso i rapporti tra i due Paesi, portandoli a un livello di gelo politico raramente visto nella storia recente delle relazioni tra Madrid e Tel Aviv. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Spagna-Israele, è rottura diplomatica: Madrid ritira l'ambasciatrice e riduce la rappresentanza a Tel Aviv

