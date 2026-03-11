Sosta a pagamento errori nell' attribuzione dei punteggi della gara | aggiudicazione annullata

Nella città di Latina, la gara per l’affidamento del servizio di sosta a pagamento è stata annullata e dovrà essere rifatta. La decisione è arrivata a causa di errori nell’attribuzione dei punteggi durante la valutazione delle offerte. L’assegnazione precedente non sarà considerata valida e si procederà con una nuova procedura di gara.

Aggiudicazione annullata e da rifare, per la gara per l’affidamento del servizio di sosta a pagamento nel Comune di Latina. L’amministrazione ha pubblicato la determina di annullamento in autotutela, a causa di errori nel totalizzare i punteggi ottenuti dalle società partecipanti: errori materiali, che avrebbero alterato la graduatoria finale, di cui l’amministrazione si è però accorta prima che venisse firmato il contratto. Non è da rifare l’intera gara, bensì solo l’attribuzione dei punteggi e l’aggiudicazione, inizialmente fatta a favore della società Sis. Sul tema è intervenuta anche la consigliera comunale Daniela Fiore (gruppo misto),... 🔗 Leggi su Latinatoday.it

