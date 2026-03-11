Sonda gastrica | allenatore a processo per maltrattamento

Un allenatore di trotto è sotto processo per aver usato una sonda gastrica per somministrare sostanze al cavallo, con l’intento di migliorare le sue prestazioni. La vicenda riguarda l’utilizzo di strumenti e pratiche considerate illecite nel settore e ha portato all’apertura di un procedimento penale nei suoi confronti. La notizia è stata resa nota dalle autorità competenti.

Un allenatore di trotto si trova sotto accusa penale per aver utilizzato una sonda gastrica per somministrare sostanze al proprio cavallo, con l'obiettivo di alterarne le prestazioni. La Procura di Bologna ha definito il fatto come maltrattamento animale e frode sportiva, portando l'imputato a processo dopo un'esposizione iniziale dell'associazione Horse Angels. L'evento giudiziario si svolge nel contesto di una gara tenutasi nell'ippodromo felsineo nel marzo del 2023, dove i test ematici hanno rivelato livelli anomali di diossido di carbonio. Questa evidenza biologica è stata interpretata dalla magistratura come prova certa della pratica nota come milkshaking, ovvero l'introduzione forzata di bicarbonato di sodio nello stomaco dell'animale prima della competizione.