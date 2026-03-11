Somministrazione 2025 | 1,36 milioni di contratti solo

Il mercato del lavoro in somministrazione nel 2025 ha registrato un volume di 1,36 milioni di accordi, rappresentando il 10,3% dell'intero comparto occupazionale. In questo scenario, la stabilità è l'eccezione: appena il 4,7% dei contratti stipulati garantisce una durata fissa e duratura. I protagonisti di questa realtà sono prevalentemente giovani lavoratori e cittadini stranieri, che costituiscono la massa critica di questa forza lavoro flessibile. La struttura contrattuale attuale mostra una netta prevalenza della precarietà rispetto alla sicurezza professionale. L'assenza di contratti stabili costringe i lavoratori a vivere in uno stato di incertezza costante, dove ogni giorno porta nuove sfide logistiche ed economiche.