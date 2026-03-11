Domenica si è svolto un evento a Monteprandone organizzato dall’associazione LeQuattroEsse con il patrocinio del comune, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne. La manifestazione ha combinato solidarietà e musica per sostenere i malati oncologici, attirando partecipanti interessati a contribuire a questa causa. L’iniziativa ha mostrato l’impegno della comunità nel supporto alle persone colpite da patologie gravi.

Solidarietà, questo il valore più grande dimostrato nell’evento organizzato dall’associazione LeQuattroEsse, con il patrocinio e il sostegno del comune di Monteprandone, tenutosi domenica in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne. Le note del violino di Valentino Alessandrini hanno fatto da colonna sonora della serata. I racconti dal tono ironico e divertente sul ruolo della donna oggi, un percorso narrativo che parte dalle favole e arriva alla realtà dei nostri giorni, interpretati dalle attrici Sara Andreani e Maria Lombardi del Laboratorio Minimo Teatro, La serata è stata anche occasione per contribuire a due cause sociali che stanno a cuore alle organizzatrici dell’associazione LeQuattroEsse, vicina a chi si trova ad affrontare la malattia oncologica, offrendo ascolto, condivisione e sostegno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Solidarietà e musica per aiutare i malati oncologici

