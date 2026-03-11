Solidarietà e musica per aiutare i malati oncologici

Da ilrestodelcarlino.it 11 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica si è svolto un evento a Monteprandone organizzato dall’associazione LeQuattroEsse con il patrocinio del comune, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne. La manifestazione ha combinato solidarietà e musica per sostenere i malati oncologici, attirando partecipanti interessati a contribuire a questa causa. L’iniziativa ha mostrato l’impegno della comunità nel supporto alle persone colpite da patologie gravi.

Solidarietà, questo il valore più grande dimostrato nell’evento organizzato dall’associazione LeQuattroEsse, con il patrocinio e il sostegno del comune di Monteprandone, tenutosi domenica in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne. Le note del violino di Valentino Alessandrini hanno fatto da colonna sonora della serata. I racconti dal tono ironico e divertente sul ruolo della donna oggi, un percorso narrativo che parte dalle favole e arriva alla realtà dei nostri giorni, interpretati dalle attrici Sara Andreani e Maria Lombardi del Laboratorio Minimo Teatro, La serata è stata anche occasione per contribuire a due cause sociali che stanno a cuore alle organizzatrici dell’associazione LeQuattroEsse, vicina a chi si trova ad affrontare la malattia oncologica, offrendo ascolto, condivisione e sostegno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

solidariet224 e musica per aiutare i malati oncologici
© Ilrestodelcarlino.it - Solidarietà e musica per aiutare i malati oncologici

Articoli correlati

Musica e solidarietà: uno spettacolo per aiutare i bambini in difficoltà e le loro famiglieUna storia tenera e delicata per ricordare a tutti che l'amicizia è una vera ricchezza.

"Malati oncologici al gelo per ricevere i farmaci""I malati oncologici sono costretti al freddo e al gelo in attesa di ricevere i farmaci all’ex Crass.

Approfondimenti e contenuti su Solidarietà e musica per aiutare i...

Temi più discussi: BLUES CONNECTION PER CHIANELLI: IL 13 MARZO 2026 AL TEATRO DEI RIUNITI UNA GRANDE SERATA DI MUSICA, SOLIDARIETA' E TESTIMONIANZE NEL SEGNO DEL COMITATO PER LA VITA DANIELE CHIANELLI; Musica classica, lirica e corale: a Riccione il talento dei giovani per sostenere la solidarietà; Solidarietà e musica per aiutare i malati oncologici; Musica e solidarietà al Candiani: l’assessore Mar al concerto Una canzone per la vita.

Solidarietà, grande musica e un’asta benefica: raccolti oltre 50mila euro per il nuovo Centro Trapianti e Casa AIL a RavennaUna serata di solidarietà, musica e alta cucina che ha unito il territorio per una causa importante. Sabato 7 marzo al Palace Hotel di Milano Marittima Raccolti oltre 50mila euro a sostegno della real ... ravennanotizie.it

solidarietà e musica perMusica e solidarietà: Fondazione Giovanni Scambia Ets, stasera concerto Notte di Luce a sostegno della ricerca sui tumoriLa musica come linguaggio universale di speranza, memoria e impegno concreto. È questo lo spirito di Note di Luce – Quando la musica illumina, il grande concerto di solidarietà promosso dalla Fondaz ... agensir.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.