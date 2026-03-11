Sold out Piccoli Palchi Folla di baby spettatori nel segno della pace

L’edizione di quest’anno di Piccoli Palchi ha registrato il tutto esaurito con oltre 1.500 persone presenti, tra bambini e genitori, che hanno affollato gli spazi dedicati alla rassegna. La manifestazione ha visto protagonista un pubblico di giovani spettatori che ha assistito a spettacoli e iniziative incentrate sul tema della pace. La partecipazione di pubblico ha superato le aspettative, confermando il successo dell’evento.

Tutto esaurito e oltre 1.500 presenze per l'edizione di quest'anno di Piccoli Palchi, la rassegna di spettacoli dedicata a bambini, ragazzi e famiglie organizzata da Scuola Teatro Junior in collaborazione con l'Amministrazione comunale, andata in scena negli auditorium scolastici dall'11 gennaio a domenica. Filo conduttore dell'edizione 2026 il tema della pace, mai tanto sentito. Gli spettacoli hanno così offerto ai bambini e alle famiglie un'occasione preziosa per riflettere, attraverso il linguaggio universale del teatro, su valori fondamentali per la convivenza come il dialogo e l'ascolto. "Ancora una volta il teatro ha dimostrato la...