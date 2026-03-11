Negli ultimi mesi, migliaia di italiani hanno ricevuto SMS che sembrano provenire da enti sanitari o da uffici di assistenza fiscale. Questi messaggi invitano a chiamare numeri di telefono specifici o a cliccare su link sospetti. Alcuni utenti hanno segnalato di aver ricevuto messaggi con numeri come 893 o SMS CUP, tentando di truffare le vittime attraverso questa modalità.

Negli ultimi mesi, decine di migliaia di italiani hanno ricevuto SMS che sembrano provenire da servizi sanitari o da strutture di assistenza fiscale. I messaggi invitano a contattare urgentemente il CUP (Centro Unico di Prenotazione), un CAF o associazioni come l’ASI, fornendo un numero telefonico che inizia con 893, dichiarando “importanti comunicazioni che la riguardano”. Il trucco sfrutta il senso di urgenza per spingere la persona a richiamare immediatamente. Chi risponde spesso si trova davanti a una segreteria automatica che invita a restare in linea o a un operatore che richiede dati personali senza fornire informazioni concrete. La conversazione si prolunga fino a quando la linea cade, costringendo a richiamare. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - SMS CUP e numeri 893: ecco come funziona la truffa telefonica

