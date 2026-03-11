SmartPass | 140mila accessi e zero plastica nelle Dolomiti

La sperimentazione digitale di Dolomiti Superski, chiamata SmartPass, si è conclusa con oltre 140.000 accessi durante la sua seconda stagione, senza utilizzare plastica. La piattaforma permette di accedere alle Dolomiti senza biglietti cartacei e senza materiali plastici. Sono stati coinvolti numerosi utenti che hanno scelto questa soluzione per le loro escursioni. La sperimentazione ha riscontrato un buon riscontro tra gli sciatori e gli escursionisti.

La sperimentazione digitale di Dolomiti Superski chiude con successo la sua seconda stagione, registrando oltre 6.700 SmartPass venduti e 140 mila passaggi effettuati sugli impianti delle valli coinvolte. Questo risultato conferma che l’adozione della tecnologia Bluetooth Low Energy sta trasformando radicalmente l’esperienza sciistica nel cuore delle Alpi. L’iniziativa, partita da San Martino di Castrozza – Passo Rolle nella scorsa stagione, si è estesa quest’inverno anche alle aree di Alta Badia, Alpe Lusia – San Pellegrino e Val di Fassa – Carezza, dimostrando come il Trentino-Alto Adige stia guidando la transizione verso un turismo montano sempre più connesso. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - SmartPass: 140mila accessi e zero plastica nelle Dolomiti Articoli correlati Leggi anche: Raccolta plastica nelle spiagge, volontari in azione Inverno nelle Dolomiti Friulane: all’Hotel Due Cime un soggiorno tra neve, tradizioni carniche ed esperienze gourmetC’è un modo diverso di vivere la montagna d’inverno: lontano dalle code, dalle località iper-affollate e dal “tutto uguale”.