Gli atleti della Sks Karate di Savignano sul Rubicone hanno partecipato al trofeo

Gli atleti della Sks Karate di Savignano sul Rubicone si sono messi in luce al trofeo di karate "Città di Ravenna". I 18 partecipanti hanno raggiunto ottimi risultati sia nelle categorie individuali sia in quelle a squadre. I medagliati. Categoria fanciulli 89 anni cinture bianca, arancio, verde e blu: 3 classificata Ludovica Alessandrini; categoria ragazze 1011 anni cinture bianca e gialla: 2 classificata Amy Cupioli, 3a Amelie Ruta, 4a Dea Alessandrini; categoria ragazze 1011 anni cintura blu: 3 classificata Noemi Torelli; categoria esordienti 1213 anni cinture blu e marrone: 2 classificata Soelda Kanina, 4a Nicole Torelli; categoria... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sks Karate, ottime prestazioni al trofeo ’Città di Ravenna’

