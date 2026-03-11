Sissa Trecasali la polizia ferroviaria sequestra un deposito di metalli e rifiuti privo di autorizzazioni

La Polizia Ferroviaria di Parma ha sequestrato nei giorni scorsi un deposito a Sissa Trecasali. L’operazione è stata coordinata dalla Squadra di Polizia Giudiziaria Compartimentale della Polfer di Bologna. Durante il intervento sono stati trovati metalli e rifiuti depositati senza le necessarie autorizzazioni. Nessun dettaglio su eventuali persone coinvolte o ulteriori sviluppi.

Importante sequestro eseguito nei giorni scorsi a Sissa Trecasali dalla Polizia Ferroviaria di Parma, coordinata dalla Squadra di Polizia Giudiziaria Compartimentale della Polfer di Bologna.L'operazione, svolta il 25 febbraio nell'ambito dei controlli straordinari della Polizia di Stato per la.