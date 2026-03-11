La costa di Sirolo, tra San Michele e i Sassi Neri, ha registrato nuovi cedimenti del fronte roccioso che hanno causato un arretramento di 21 metri. Di conseguenza, il Comune ha richiesto ufficialmente lo stato di emergenza. La situazione ha portato a un intervento di circa 142 mila euro per far fronte ai danni.

La costa di Sirolo, tra San Michele e i Sassi Neri, ha subito nuovi cedimenti del fronte roccioso che hanno portato il comune a richiedere formalmente lo stato di emergenza. Andrea Nobili, capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra al Consiglio regionale, ha avviato un’interrogazione orale alla Regione per ottenere chiarezza sui tempi e sugli strumenti di monitoraggio attivo. La richiesta immediata di 142.735 euro stanziati dal comune evidenzia l’urgenza di un piano d’intervento concreto per proteggere sia il patrimonio paesaggistico che le abitazioni vicine. Il fronte roccioso sotto pressione: dati e distanze reali. L’erosione costiera non è un fenomeno improvviso ma il risultato di decenni di cambiamenti geomorfologici misurabili con precisione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sirolo: 21 metri di arretramento, emergenza e 142mila euro

Articoli correlati

Sicurezza integrata, a Forlì dalla Regione 142mila euro per il progetto 'Orsi Mangelli - Fabbrica di comunità'Venti accordi di programma per la sicurezza urbana e la prevenzione della criminalità con i Comuni e le Unioni, grazie ad un investimento oltre 2,5...

Emergenza frane: 900 metri di strada isolano Canale, interventiQuattro frane in meno di un mese hanno reso inagibilabile la strada provinciale 12 Bagnorese, isolando la frazione di Canale e costringendo le...

Una raccolta di contenuti su Sirolo 21 metri di arretramento...

Argomenti discussi: Sirolo, sopralluogo degli assessori Consoli e Bugaro per valutare interventi urgenti di difesa della costa, della falesia e del centro abitato; Falesia a rischio: Sirolo chiede lo stato di emergenza e 142mila euro alla Regione.

Danni per le mareggiate a Sirolo, sopralluogo di Consoli e Bugaro(ANSA) - ANCONA, 04 MAR - Le recenti mareggiate hanno cancellato il tratto di spiaggia che collega la Spiaggia San Michele-Sassi Neri alla Spiaggia Urbani di Sirolo (Ancona), eliminando l'unica via di ... msn.com